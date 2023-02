Vereador pede afastamento de prefeito de MG que matou mulher atropelada

Tiago Dalpério, prefeito de Tombos, na Zona da Mata de Minas Gerais, é alvo de um pedido de afastamento do cargo após atropelar e matar a funcionária pública Bianca Maria Almeida Florindo, de 28 anos. Ela sofreu um acidente de moto na noite de quarta-feira (1º/2), na RJ-220, entre Porciúncula e Natividade, no estado do Rio de Janeiro . Policiais militares realizavam os primeiros atendimentos na rodovia quando o automóvel conduzido pelo chefe do Executivo passou em alta velocidade e a atingiu.

No documento, o vereador pontua que “estando ele [o prefeito] carro oficial da Prefeitura Municipal de Tombos, de uso exclusivo do chefe do executivo, se faz necessária e apuração e investigação administrativa de tais acontecimentos para melhor elucidação dos fatos”.

Entenda o caso

Conforme relatado na ocorrência, policiais do 29° Batalhão da PMERJ faziam patrulhamento na RJ-220, quando se depararam com Bianca e a moto dela no chão . Os militares desocuparam a viatura para, posteriormente, retirar a mulher do solo e prestar atendimento. Enquanto conversavam com ela, “veio um veículo em alta velocidade e a atropelou, tomando sentido a Porciúncula”.

Ainda segundo a Polícia Militar, “o fato aconteceu tão rápido” e de forma “inesperada” “que a guarnição também quase foi atropelada”. Bianca foi socorrida pelas autoridades, mas não resistiu aos ferimentos.

Bianca Maria Almeida Florindo era funcionária da Prefeitura de Porciúncula, que, via assessoria, lamentou a morte . A mulher exercia o cargo de inspetora de alunos na Escola Municipal João Braz desde 2022. Ela deixa uma filha de 4 anos.

Já a Câmara Municipal de Tombos disse que também “se solidariza e manifesta o mais profundo pesar aos familiares” da vítima. Em nota, o Legislativo afirma ter “confiança nas autoridades constituídas à averiguação, apuração e elucidação dos fatos ocorridos”.

Prefeito emite comunicado

Em comunicado emitido no último sábado (4/2) , o prefeito destacou que “imediatamente após tomar conhecimento acerca dos fatos, se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial competente e prestou esclarecimento sobre os mesmos”.

Dalpério completou ressaltando que “permanece à disposição das autoridades policiais a fim de prestar eventuais e quaisquer esclarecimentos necessários para a apuração das causas que provocaram o acidente”.