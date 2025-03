Vereador Prof. Vinícius tem gabinete furtado em Ituiutaba durante o recesso de Carnaval Durante o recesso de Carnaval, o gabinete do Vereador Prof. Vinícius, localizado em Ituiutaba, foi alvo de criminosos. Os ladrões arrombaram o local e levaram diversos itens eletrônicos e equipamentos. Entre os objetos roubados estão uma Smart TV de 32 polegadas, um notebook da marca Lenovo, um fogão elétrico de uma boca e dois monitores de 16 polegadas. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) de Ituiutaba já estão investigando o caso, buscando identificar os responsáveis pelo crime e recuperar os itens furtados. O caso foi registrado e, desde então, as autoridades seguem com as investigações para esclarecer as circunstâncias do furto.