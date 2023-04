Vereador quer detector de metal para impedir ataque em Montes Claros

A instalação de detectores de metais na entrada das escolas como forma de garantir a segurança dos alunos e professores e impedir ataques de criminosos, como ocorreu em Blumenau (SC), foi proposta na Câmara de Vereadores de Montes Claros, no Norte de Minas.

A iniciativa é do vereador Wilton Dias (PTB). Ele apresentou requerimento que pede à prefeitura da cidade a realização de “estudo de viabilidade para instalação de porta eletrônica com detectores de metais nas escolas municipais e da rede particular.

Ele ressalta que, nas escolas municipais, podem ser usados recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para custeio dos equipamentos.

O vereador também sugeriu ao Executivo Municipal a concessão de incentivo fiscal, como a isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), aos estabelecimentos de ensino particulares para proporcionar a compra dos detectores de metais e garantir a segurança dos alunos e professores.

Ainda na Câmara Municipal, foram apresentadas mais duas propostas visando reforçar a segurança nos educandários. O vereador Edmílson Bispo (PSD) solicitou que seja instalado o dispositivo "botão de pânico" que, ao ser acionado, a viatura mais perto da unidade de ensino receberá o alerta e seguirá, imediatamente, ao local para atender tais situações.

Já o vereador Igor Dias (União Brasil) apresentou requerimento solicitando a possibilidade da contratação pela prefeitura de empresa especializada em segurança, com profissionais treinados para auxiliar nas recepções das escolas e em seus variados ambientes. Ele sugere, ainda, a instalação de cercas elétricas, concertinas e sistemas de registro de imagens e monitoramento eletrônico em tempo real, voltados para a segurança da comunidade escolar.

Por meio de nota, divulgada pela sua assessoria de comunicação, a Prefeitura de Montes Claros informou que “a administração municipal recebe as propostas com a atenção que o assunto requer. A Secretaria Municipal de Educação deverá examinar as possibilidades técnicas de cada proposta”.