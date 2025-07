‘Vida de luxo’ levanta suspeitas e ex-funcionária de Alexandre Pires é condenada por furto de R$ 1,5 milhão

A mudança repentina no estilo de vida de Uiara Regina Teixeira, ex-administradora financeira do cantor Alexandre Pires e da esposa, Sara Campos, levantou suspeitas que culminaram em uma investigação e sua condenação por furto qualificado e lavagem de dinheiro. Entre 2014 e 2018, Uiara desviou cerca de R$ 1,5 milhão das contas pessoais e empresariais do casal, utilizando procurações e acesso irrestrito aos dados bancários. Seu marido, Elcione Cassiano, também foi condenado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro. A defesa nega os crimes e recorreu da decisão.

O juiz também determinou o bloqueio de bens da ex-funcionária para garantir o ressarcimento.

O casal Alexandre Pires e Sara Campos não comentou o caso.