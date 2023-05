Vídeo: adolescente invade escola e tenta esfaquear colega em Virgem da Lapa

Um adolescente de 19 anos foi preso depois de invadir a Escola Estadual Nossa Senhora da Lapa, em

Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, com o objetivo de esfaquear um colega de classe de 16 anos. De acordo com a Polícia Militar, o incidente ocorreu durante o recreio, quando o estudante saiu da escola e retornou armado, iniciando uma briga corporal com outro aluno.

Imagens das câmeras de segurança mostram a luta entre os dois jovens, com a vítima lutando para impedir o ataque enquanto o suspeito tentava alcançá-la. A PM afirma que professores, pais e outros alunos intervieram e conseguiram conter o agressor com pedaços de madeira e barras de ferro até a chegada da Polícia Militar.

Apesar do pânico gerado pelo incidente, ninguém ficou gravemente ferido, mas uma estudante de 15 anos que está grávida de 8 meses precisou de atendimento médico devido ao estado de choque. Outra aluna que fugiu do autor sofreu um ferimento no tornozelo.

De acordo com a vítima, o suspeito teria chegado à sala de aula na parte da manhã perguntando quem havia escrito “frases ameaçadoras” contra ele no quadro. Mais tarde, o adolescente teria retornado à escola dizendo “coisas desconexas” antes de sacar a arma da cintura e fazer a mesma pergunta novamente. A vítima afirmou que não tinha nenhuma desavença com o agressor e que eles não eram amigos.

Familiares do suspeito relataram que ele está em tratamento psiquiátrico. Segundo a Polícia Militar, ele seria paciente do CAPS e teria sintomas depressivos severos. Após o incidente, ele foi preso e encaminhado ao Presídio de Araçuaí, enquanto a Polícia Civil e o Conselho Tutelar investigam o caso.

As aulas na Escola Estadual Nossa Senhora da Lapa foram retomadas normalmente nesta quarta-feira (10) com os professores se reunindo com os pais dos alunos para prestar esclarecimentos e oferecer suporte emocional aos estudantes.