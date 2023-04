Vídeo: árbitro esfaqueia jogador durante partida de futebol

Um jogador de 25 anos foi esfaqueado pelo árbitro durante uma partida de futebol em um campo de várzea, na Vila Oliveira, em Montes Claros, no Norte de Minas. O fato aconteceu na tarde do domingo (16/4). O suspeito do crime foi preso.

A vítima segue internada em um hospital de Montes Claros, onde passou por cirurgia. O atual estado de saúde do jogador não foi divulgado e nem a quantidade de golpes desferidos pelo árbitro.

O atleta, identificado pelas iniciais B. F. R, participava um de um campeonato de futebol varzeano, promovido pela associação desportiva local. A competição abrange diversas equipes dos bairros da cidade.

Conforme informações de testemunhas, após a marcação de um pênalti, o árbitro, conhecido como Jairo, expulsou da partida o jogador, sendo iniciada uma briga entre os dois. Outras pessoas interferiram, mas não conseguiram encerrar o confronto.

Ainda de acordo com testemunhas, um filho menor de idade do árbitro entregou uma faca para ele. Na sequência, a vítima foi agredida com vários golpes, como mostra vídeo que circula nas redes sociais.

Mesmo ferido, o jogador correu e conseguiu escapar. Logo depois, foi socorrido e encaminhado para hospital da cidade, onde permanece internado.

O suspeito fugiu, mas logo foi localizado e preso em casa pela Polícia Militar (PM). Segundo testemunhas, há pouco tempo, ele esfaqueou outra vítima por motivo passional.