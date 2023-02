BH: Avenida Vilarinho é alagada por causa da chuva desta quarta-feira

A Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, ficou alagada por causa da forte chuva desta quarta-feira (15/2). Imagens circulam nas redes sociais da enxurrada na via. A água atinge até metade da altura de carros na região.

Conforme divulgado pela Defesa Civil da capital, às 21h50, as regionais de Barreiro, Venda Nova e Norte registraram uma chuva de categoria “forte”, com volume que oscilou de 2,5 a 5 milímetros num período de cinco minutos.

Até as 22h30, o acumulado de chuvas (mm) divulgado pela Defesa Civil de Belo Horizonte registrou que as regiões de Venda Nova e Nordeste da capital mineira foram as mais afetadas:

Barreiro: 21,6

Centro Sul: 39,2

Leste: 48,2

Nordeste: 53,4

Noroeste: 24,8

Norte: 40,4

Oeste: 33,4

Pampulha: 7

Venda Nova: 53,6

Recomendações durante a chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.