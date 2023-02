Vídeo: Bar flutuante afunda no Lago de Furnas, em Capitólio

O Viva! Lounge Bar, instalado no meio do Lago de Furnas, em Capitólio, afundou na tarde desse sábado (18/2). Parte da estrutura ficou submersa. Embarcações que estavam por perto no momento do acidente ajudaram a resgatar as pessoas, auxiliadas por marinheiros. Ninguém ficou ferido. O bar é muito frequentado por turistas do “Mar de Minas”, mas, no momento do acidente, poucas pessoas estavam no local.