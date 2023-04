Vídeo: cadela é arrastada por dois homens em uma moto em bairro de BH

Câmeras de segurança flagraram na noite deste domingo (16/4) em BH, dois homens em uma moto arrastando uma cadela pelas ruas do bairro Santa Rosa, na região da Pampulha. Momentos depois, um dos suspeitos desprendeu o cabo que amarrava io bicho à moto, a cadela foi puxada para o canto da pista e os agressores foram embora.

O fato aconteceu por volta de 23 horas. O animal foi deixado na rua José de Melo, em frente ao número 563. Não se sabe ao certo se a cadela estava morta antes de ser puxada pela moto ou se morreu durante ou depois do percurso.

Antônio Carlos Lopes, pai de um dos moradores do imóvel que compartilhou as filmagens do ocorrido, pede a ajuda de vizinhos para identificar o motociclista e o homem que acompanha a moto arrastando o animal.

“Daqui não conseguimos ver a placa da moto, então se alguém dos outros prédios conseguir olhar nas câmeras e tentar pegar pra conseguir denunciar", pede o morador.

Franklin Oliveira, ativista na defesa dos animais há 43 anos e que está ajudando na divulgação do caso, compartilhou que, até a retirada do corpo do animal pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) nesta manhã de segunda-feira (17/4), os moradores cobriram o corpo do animal com “um pouco de terra devido ao odor de putrefação”.

O ativista acredita que a cadela estava grávida pelas mamas e corpo inchado, o que pode ocorrer algumas horas após a morte do animal. “Ainda assim acreditamos que estivesse prenhe, pois as tetas estão preponderantes”, diz.

Franklin informa que o caso está com a Guarda Municipal de Belo Horizonte , que foi procurada pela reportagem para saber se alguns dos suspeitos já foram identificados, mas até o momento não obteve resposta.

Caso você presencie a violência e maus-tratos a animais de quaisquer espécies, sejam domésticos, silvestres ou exóticos, pode procurar a Guarda Municipal (153) ou a Polícia Militar do Meio Ambiente (190).