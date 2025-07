Vídeo: Capinópolis comemora 71 anos com desfile cívico marcado por emoção e participação popular

Capinópolis, MG – Após completar 71 anos de emancipação político-administrativa no último dia 15 de junho, Capinópolis celebrou a data com o tradicional desfile cívico na manhã desta quinta-feira, 19 de junho.

A programação começou às 8h, na Praça João Moreira de Souza, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e do município. O momento solene contou com a presença de autoridades locais e representantes da população.

Logo após, a Rua 102 foi tomada por um grande público que acompanhou o desfile cívico. Escolas municipais e estaduais, além de instituições que realizam projetos sociais, levaram para a avenida mensagens de civismo, cultura e história.

Este ano, a comemoração teve um significado especial: foi a primeira festa de aniversário do município sob a gestão do prefeito Luciano Belchior, eleito em 2024. Em seu discurso, o prefeito destacou a importância de valorizar a história de Capinópolis e agradeceu o empenho de todos os envolvidos na organização do evento.

A participação de alunos, professores, diretores, pais e representantes de entidades locais deu um tom de união e reforçou o espírito comunitário que marca a trajetória de Capinópolis ao longo das últimas décadas.