VÍDEO: chuva de 30 minutos inunda casas e arrasta carros em Minas Gerais

No domingo (2/4), Carmo do Paranaíba, cidade do Alto Paranaíba, registrou chuva e granizo. Carros ficaram presos pela elevação da água e árvores caíram em vários pontos do município. Diversas pessoas, surpreendidas com a intensidade da precipitação, fizeram vídeos.

Segundo relatos, a chuva não durou mais do que 30 minutos, mas com a intensidade, uma forte enxurrada se formou em bairros diferentes da cidade e arrastou veículos. Quintais foram cobertos pelo gelo e casas invadidas pela água.

Conforme a Prefeitura de Carmo do Paranaíba, 15 árvores caíram na cidade durante o temporal, sendo a maior parte, sete delas, apenas na Praça São Francisco. Uma escola, uma creche e um posto de saúde também tiveram danos.

Nesta segunda-feira (3/4), a Prefeitura iniciou os trabalhos de apuração dos estragos e a limpeza do município. O corte das árvores precisou do apoio do Corpo de Bombeiros da cidade vizinha, Patos de Minas.