Vídeo: evento de tiktokers termina em confronto entre jovens e policiais

Durante o evento “Encontro de Tiktokers”, na tarde de domingo (5/3) no Praça Shopping Uberaba , a Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe de segurança do local após dezenas de jovens causarem algazarras e tumultos no local.

No momento da chegada dos militares perto de escadaria de entrada do shopping, segundo a PM, os mesmos foram recebidos por pedras. Um dos militares foi atingido por uma das pedras mas não ficou ferido. Desta forma, foi necessário o uso de munições de impacto controlado.

Não houve feridos na ação dos militares, sendo que o grupo se dispersou após o confronto.

Também consta no registro policial que foram necessárias as munições de impacto controlado para repelir a agressão (das pedras) e porque o grupo de mostrava hostil com a equipe da PM e, desta forma, para evitar danos maiores, conforme prescrito em manual técnico profissional de uso e emprego da força.

O Praça Shopping Uberaba divulgou nota sobre o fato.

Confira na íntegra:

“O Praça Uberaba Shopping vem a público esclarecer as inverdades sobre os fatos ocorridos durante o evento “Encontro de Tiktokers”, no dia 5 de março, às 13h.

Enfatizamos que não houve ocorrências internas nas dependências do shopping como o furto em lojas, danos estruturais e brigas no ambiente. Sendo um evento preparado para famílias e com objetivo cultural.

Em resumo, o evento ocorreu dentro da normalidade planejada pelos organizadores que terceirizaram o espaço para a realização do evento.

A aglomeração de espectadores foi rapidamente dispersada pela nossa equipe interna responsável pela ordem e segurança dos nossos visitantes, seguindo à risca as normas de segurança do espaço.

Reiteramos que o evento foi terceirizado, ou seja, não foi organizado pelo Praça Uberaba Shopping, não cabendo, então, qualquer responsabilidade ao empreendimento com relação as intercorrências provocadas por terceiros no entorno.

Deixamos claro que tanto a administração, quanto os espaços de eventos do shopping estão abertos para eventos culturais da cidade.

Ressaltamos que a administração do Praça Uberaba Shopping segue todos os protocolos de segurança, priorizando um ambiente saudável para nossos lojistas, parceiros e público em geral.

Qualquer informação sobre intercorrências como furtos e depredações são infundadas e passíveis de investigação por parte das autoridades competentes.

A administração de Praça Uberaba Shopping está à disposição para sanar qualquer a dúvida, com clareza e coerência respeitando sempre a verdade a cima de tudo”.