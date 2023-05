Vídeo: homem é amarrado e colocado no banco traseiro de caminhonete

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem de 48 anos foi arrastado com as mãos e pés amarrados e levado à força para uma caminhonete na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas

O fato aconteceu nessa quinta-feira (18/5). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima contou que foi perseguida por quatro homens próximo a uma loja de pneus.

Ele foi amarrado e colocado no banco de trás do veículo. O homem levou algumas facadas e pauladas em todo o corpo.

A vítima foi abandonada pelos quatro homens próximo a um reservatório da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) onde conseguiu se arrastar e pedir ajuda.

O Samu foi acionado e o encaminhou para a Santa Casa de Montes Claros, inicialmente com cortes no braço, lesão no tornozelo, hematomas e riscos de faca nas costas, além de rasgos nos punhos e fratura no braço.

O hospital informou que o estado de saúde do paciente é estável.

Nenhum suspeito foi preso até o fechamento dessa matéria. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o ocorrido.