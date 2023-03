Vídeo: homem é flagrado de moto na ciclovia da Lagoa da Pampulha

Um homem não identificado foi flagrado pilotando uma moto na ciclovia que contorna a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte . As imagens ganharam as redes sociais nesta quinta-feira (16/3) e geraram revolta.

Mineiro de 14 anos, prodígio em vestibulares, inicia estágio em direito “Por isso que, a cada dia que passa, está mais difícil utilizar a ciclovia na Lagoa da Pampulha. Aqui nós temos de tudo, inclusive moto”, diz o homem que gravou o vídeo ao registrar o flagrante.

As ciclovias são destinadas exclusivamente à circulação de bicicletas. Além delas, há as ciclofaixas, que fazem parte da pista onde os veículos trafegam, sendo devidamente sinalizadas.

Logo, transitar em qualquer uma das duas com veículo automotor é considerado infração gravíssima, conforme consta no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa é de R$ 880,41, e o infrator ainda é penalizado com sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Obras no ano passado

No fim de julho do ano passado, a ciclovia voltou a receber ciclistas após o término das obras para realizar reparos . Na ocasião foi liberado o trecho de 7,1 quilômetros entre a Rua Garopas e o Clube Belo Horizonte.

A reestruturação contou com a elevação da pista de bicicletas para o nível da calçada, ampliação da largura da ciclovia para 2,5 metros – compatível com ciclovias bidirecionais e com grande fluxo de ciclistas – e a instalação de separação física da pista de caminhada por jardins e adequações geométricas.