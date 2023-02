Vídeo: homem é preso por agredir namorada com socos e puxões de cabelo

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar (PMMG), em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, após agredir uma mulher no meio da rua. O caso aconteceu durante o fim de semana, mas só foi divulgado nesta terça-feira (7/2). A agressão foi registrada por populares que testemunharam o crime.

Nas imagens é possível ver a mulher no chão sendo chutada pelo rapaz, que é namorado dela, e gritando para ele parar: “para, para”. Enquanto as agressões acontecem, várias pessoas estão ao redor, filmando e caminhando pela rua, e não interferem na ação do suspeito.

Em seguida, ele começa a puxar a mulher pelos cabelos, quando um homem aparece caminhando em direção a eles e segura o agressor. A mulher continua no chão, com as mãos sobre o rosto, aparentemente chorando muito.

Ainda na gravação, é possível ouvir algumas pessoas gritando ao fundo, divididas entre segurar o homem ou deixar as agressões continuarem. Uma delas, inclusive, grita: “arrebenta ela, deixa apanhar”.

De acordo com a Polícia Militar, o casal estava em um bar antes das agressões. As testemunhas contaram que eles começaram a discutir e, em seguida, aconteceram as agressões. Foi registrado no Boletim de Ocorrências que algumas testemunhas também foram agredidas e sofreram leves lesões.

A vítima, de 25 anos, foi encaminhada ao pronto-socorro municipal e depois compareceu à Delegacia para prestar queixa contra o namorado. Duas testemunhas também precisaram de atendimento médico.

O homem, por sua vez, foi encontrado na Rua João Carlos de Alcântara, bastante nervoso. Ele foi levado ao hospital e depois foi- preso, encaminhado para o presídio de Pouso Alegre. Segundo a PM, ele deve responder por violência doméstica.

Iago Almeida / Especial ao EM