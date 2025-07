Um homem ainda não identificado foi brutalmente espancado com barras de ferro por um grupo de agressores em um posto de combustíveis localizado na Avenida Taylor Silva, no Bairro Tocantins, em Uberlândia, no último sábado (26.jul). O episódio foi flagrado por câmeras de segurança e chocou funcionários e clientes.

As imagens mostram que o veículo da vítima — um carro vinho com três ocupantes — é abordado por quatro homens, dois deles armados com barras de ferro. Após discussão, os agressores quebraram os vidros do carro, agrediram uma mulher que tentava intervir e retiraram o homem do banco traseiro, iniciando uma sequência brutal de golpes.

Mesmo após tentar fugir para a loja de conveniência, a vítima foi puxada de volta e continuou sendo agredida no estacionamento.

O vídeo contabiliza ao menos 24 golpes. O estado de saúde do homem ainda é desconhecido e o motivo do ataque não foi esclarecido.

A Polícia Militar informou que não foi acionada na ocasião e não houve registro de boletim de ocorrência.

🔴 Assista ao vídeo acima com cautela. As imagens são fortes.