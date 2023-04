Vídeo: Homem pede para fazer test-drive e furta carro, na Grande BH

Um homem ainda não identificado foi flagrado furtando um carro de uma concessionária no bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , nessa segunda-feira (24/4). O veículo, um Ford Ka de cor branca, foi levado quando o suspeito pediu para fazer um test-drive.

Imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento gravaram toda a ação do homem. Nelas, é possível ver o momento em que ele entra na loja, se senta com um vendedor e, em seguida, vai até o carro, estacionado na calçada do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o representante da loja afirmou que o homem pediu para fazer um test-drive no carro. O vendedor então teria entregue as chaves, e, enquanto dava a volta para entrar no veículo, o homem acelerou e fugiu do local.

A concessionária fica na Via Expressa. O homem fugiu no sentido Betim, também na Grande BH. Até a publicação desta matéria ninguém tinha sido preso.