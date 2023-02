Vídeo: incêndio de grandes proporções destrói coletivos em garagem em MG

Quatro ônibus, duas vans e um utilitário ficaram totalmente destruídos após um incêndio de grandes proporções atingir uma garagem em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, nesta quarta-feira (23/2).

Conforme o Corpo de Bombeiros , o local, situado no bairro Cidade Nobre, é utilizado como estacionamento para veículos. Não houve registro de vítimas.

A corporação foi acionada por volta das 14h30 e conseguiu controlar as chamas. Os militares, porém, não têm informações sobre danos nas edificações vizinhas.

Além dos bombeiros , a Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência. A Polícia Civil também compareceu para dar início aos trabalhos periciais. Deste modo, as causas do acidente ainda serão investigadas.