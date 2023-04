Vídeo: jiboia de 2,5 metros é encontrada no centro de Córrego Danta

Um morador de Córrego Danta, no Centro-Oeste de Minas, encontrou uma jiboia na região central da cidade nesta quinta-feira (13/4). O réptil de 2,5 metros de comprimento estava em um amontoado de galhos.

O morador fez um vídeo registrando o tamanho do animal. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os galhos onde a jiboia estava foram cortados de uma árvore na Avenida Prefeito José Barbosa Leão.

Ela foi capturada pelos militares e liberta no habitat natural, longe do perímetro urbano.

Jiboia

As jiboias são répteis da família Boidae, onde se encontram as maiores serpentes do planeta. Ela é a segunda maior espécie do território nacional, ficando atrás apenas da sucuri.

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a jiboia é considerada um animal pacífico por não ser venenosa e não atacar o ser humano. O réptil caça e mata presas pelo processo de constrição, impedindo o fluxo sanguíneo.

As jiboias podem medir até 4 metros de comprimento.

*Amanda Quintiliano especial para EM