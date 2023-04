Vídeo mostra confusão em festival de música no Mineirão

Um vídeo publicado na página BH é meu país mostra uma confusão durante o ‘Festival do Samba ao Funk’, que foi realizado nesse sábado (29/4), no Mineirão. De acordo com a página, o tumulto aconteceu devido a uma invasão de quem estava na área VIP para o setor Open bar.

Nas imagens, é possível ver algumas pessoas correndo, enquanto outras pulam as grades que separavam os setores. Em um momento, eles chegam a retirar parte do gradil. A pessoa que gravou o vídeo ainda fala que estavam acontecendo brigas e que ia embora do festival para fugir da confusão. “Vou vazar porque vai dar m****”, diz uma mulher.

O festival tinha dois tipos de entradas. Na área VIP, o valor do ingresso era R$ 70, enquanto o do Open bar era R$ 140. No primeiro setor, havia três bares para a compra de bebidas e comidas, enquanto na outra área a bebida era liberada.

Segundo a página do festival, era possível trocar de setor dentro do evento, comprando uma pulseira de acesso ao Open bar. O evento teve apresentações de Ferrugem, MC Poze do Rodo, MC Pedrinho, MC Maneirinho, Vitinho, Borges, DJ Mary Duarte, Gordão do PC, LG do SF, WS da Igrejinha, MC Saci, DJ Viana, João da Inestan e DJ Gessik, no palco principal, e DJ Samuka, DJ Vitin MPC, DJ Ávila, DJ Marquinho do Serrão e DJ Brenin BHZ, no palco Barladinha e Baile da Arena.

Além da confusão, quem estava no local também reclamou de furtos. “Do samba ao funk foi o PIOR evento que já fui", classificou uma jovem. Uma outra teve um celular furtado, enquanto um rapaz diz terem levado seu relógio e uma corrente. “Do samba ao funk = chapada de tabela, arrastão/assalto, poluição sonora”, declarou um perfil.

O Estado de Minas procurou a Polícia Militar, que informou que foram identificadas ocorrências sobre furto e extravio de objetos pessoais. A reportagem ainda tentou entrar em contato com a organização do evento, via telefone e rede social, mas ainda não obteve retorno.