Vídeo mostra momento em que mulher é atropelada no Anel Rodoviário, em BH

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento em que a mulher que foi atropelada e morta às margens do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de Belo Horizonte , foi atingida pelo caminhão que o companheiro estava dirigindo. O caso aconteceu na última quinta-feira (2 /3) e está sendo investigado como feminicídio.

O vídeo de um circuito interno de segurança mostra que por volta das 1h20 da manhã, a mulher estava no acostamento da rodovia. Ao ver que um caminhão se aproxima, ela vai para o asfalto. Logo em seguida ela é atingida pelo veículo.

A ação dura nove minutos. As imagens divulgadas são interrompidas logo em seguida, por isso, não há como saber se o homem deu marcha ré e passou novamente em cima da esposa, como relatado por uma testemunha.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a filha, de 6 anos, do casal estava no local e presenciou o crime. Ela ficou aos cuidados da avó paterna.

Em depoimento, a mãe do suspeito afirmou que o filho e a esposa já haviam se desentendido antes e que a vítima sempre ia até os postos de combustível ver se o marido estava com outra mulher. Além disso, ela disse que na madrugada do crime, a nora havia saído de casa para encontrar com o companheiro

A equipe do Estado de Minas esteve no local do atropelamento e notou que, na manhã do dia do atropelamento, o cheiro de sangue ainda era muito forte. A perícia esteve no local e o corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Prisão

O marido da vítima e principal suspeito do crime foi preso de forma preventiva na tarde desta segunda-feira (6/3). O homem estava em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mas informações sobre a detenção serão repassadas nesta terça-feira.

