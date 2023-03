Vídeo: motociclista bate em carro que parou para cachorro atravessar

Um motociclista bateu em um carro que parou para um cachorro atravessar a rua, em Varginha, no Sul de Minas, na última sexta-feira (3/3). Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente na Avenida Rio Branco, quando Maciel de Arantes é arremessado até o parabrisa do veículo.

Em entrevista à TV Alterosa, Maciel contou sua versão do acidente. Naquela manhã de sexta o homem, que está desempregado, se dirigia até uma agência do Itaú, faz uma ultrapassagem pela esquerda e ao voltar para a pista da direita, colidiu com a traseira do carro que freou para o cão atravessar.

“Na preocupação do dia a dia, dos compromissos com a família, eu tirei minha atenção. Na hora eu até assustei e pensei que ele havia batido em alguma pessoa para ter parado de uma vez”, explica Maciel.

O motociclista pediu desculpas ao motorista, e agradeceu por ele não o difamar. Ele ainda afirma que não estava bêbado nem usando o celular na hora do acidente. “Se eu estivesse bêbado a polícia mesmo já me prendia. Se eu tivesse no celular ele estaria quebrado, mas ele tá novinho”, conta Maciel.

Dificuldades financeiras

À TV alterosa o motociclista também confessou que o licenciamento da moto está atrasado, já que pelo desemprego não conseguiu dinheiro para pagar o documento. Ele também diz que seu aluguel de R$ 1.000 está vencido. “Eu tô parado desde outubro, quando a empresa mandou mais de 60 funcionários embora”, contou.

No dia do acidente, Maciel estava indo entregar documentos em um potencial novo emprego , mas, agora, por causa da difamação nas redes sociais, ele teme perder a oportunidade. “Fui entregar os documentos e a menina do RH já perguntou se eu era o cara do acidente, se eu estava bem para trabalhar, aí nesses caso prejudica a gente”, disse.

O motociclista também acredita que o motorista tem uma parcela de culpa no acidente, já que ele teria que olhar o retrovisor antes de frear o veículo. O homem não teve que pagar nenhum prejuízo do carro, mas se disponibilizou para conversar com o motorista do veículo e esclarecer a situação.

