Vídeo: motociclista cai embaixo de ônibus e sobrevive

Um jovem de 19 anos sobreviveu depois de cair embaixo de um ônibus durante um acidente em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas nesta terça-feira (7/3), mostram o momento da batida registrada no final da tarde de segunda-feira (6/3).

A colisão aconteceu na rotatória da Avenida José João Rodrigues. O motociclista e o motorista do ônibus relataram versões diferentes à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O condutor do ônibus alegou que o motociclista tentou cortá-lo pela esquerda em cima da rotatória. Já o jovem alegou que estava convergindo na mesma direção quando o ônibus bateu na moto.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem estava consciente, com escoriações nos braços e fratura no tornozelo esquerdo. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e passa bem.

O motorista do ônibus e os passageiros não tiveram ferimentos. Os veículos foram liberados após o encerramento da ocorrência.

*Amanda Quintiliano especial para o EM