Vídeo: motociclista fura sinal vermelho, bate e morre em Uberlândia

Um motociclista, de 51 anos, morreu ao bater em um carro na tarde desta terça-feira (30/5), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente foi filmado por uma câmera de segurança e é possível ver que a vítima fatal avançou o sinal vermelho do semáforo que existe no cruzamento onde aconteceu a batida.

Na imagem é possível que o motociclista não chega a frear no cruzamento da avenida Segismundo Pereira com a rua José Lelis França, no bairro Santa Mônica. Com a passagem permitida, um carro cruza a avenida e é acertado em cheio pela moto, e o condutor é arremessado para o alto antes de bater no asfalto.