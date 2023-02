Vídeo: motorista atropela cadela e foge em Minas

Câmeras de segurança gravaram o exato momento em que uma cadela foi atropelada em uma avenida do Bairro Jardim Aeroporto, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O caso aconteceu nessa segunda-feira (6/2).

Nas imagens, é possível ver dois cachorros caminhando pela Avenida João Batista Pifer, próximo de uma igreja evangélica. A cadela, que tem o nome de ‘Rayka’, caminha pelo meio da rua, pouco atrás de outro cão.

Em segundos, um carro em alta velocidade aparece nas imagens e atinge em cheio a cadela, a arremessando para próximo do meio-fio. A cadela fica na rua, agonizando de dor, enquanto o motorista foge sem prestar socorro.

O cão que aparece junto de Rayka se assusta com o atropelamento e depois corre para perto dela. O tutor da cadela contou que ela é idosa e que ficou em estado grave, com vários ferimentos na coluna e no quadril. Populares a levaram para uma clínica veterinária, onde está sendo tratada.

Ele ainda disse que só ficou sabendo do atropelamento quase três horas depois do ocorrido e que correu para a clínica onde ela já estava sendo atendida. Caso alguém tenha informações sobre o motorista, pode entrar em contato com o dono da cadelinha pelo telefone (35) 99194-3314.

Iago Almeida / Especial ao EM