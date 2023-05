Vídeo: policial leva chute na cabeça e fica desacordado em briga de bar

Uma confusão generalizada levou um policial penal, de 41 anos, a ficar desacordado na Rua Oswaldo Aranha, região repleta de bares, no centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que a vítima leva um soco pelas costas, sem condições de se defender, e cai no chão. Um outro agressor vê a cena e chuta a cabeça do policial penal, que fica desacordado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava tentando tirar um amigo da confusão que começou ao lado do bar. Enquanto ele tentava afastar o amigo, acabou sendo golpeado.

Ainda de acordo com a PM, a vítima foi socorrida “por populares e levado a Santa Casa de Misericórdia, submetido a um exame de Raio-X e sendo constatado um grande edema no rosto lado direito e corte na região da cabeça, vindo a levar cinco pontos”, segundo consta no boletim de ocorrência do caso.

Em contato com a Polícia Civil, a corporação informou que está investigando o caso. Até agora, nenhum dos agressores foi preso.