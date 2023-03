Vídeo: Trem turístico freia antes de bater em caminhonete no Sul de Minas

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o exato momento em que uma caminhonete quase é atingida por um trem turístico em São Lourenço, no Sul de Minas. O maquinista do 'Trem das Águas' percebeu o carro sobre os trilhos e conseguiu evitar o choque.

No vídeo é possível ver a caminhonete, com a carroceria carregada, tentando atravessar os trilhos. Em certo momento, com uma possível falha mecânica, a caminhonete para bem em cima dos trilhos. O trem estava se aproximando do local bem na hora, mas o maquinista percebeu o que estava acontecendo e conseguiu frear a tempo, evitando uma possível batida. Foi questão de segundos para que o choque não acontecesse.

Ainda no vídeo é possível ver que uma mulher que estava no banco do passageiro sai correndo do veículo ao perceber a aproximação do trem. Já o motorista não aparece nas imagens e teria continuado dentro da caminhonete.

O caso aconteceu no último sábado (11/03), mas o vídeo ganhou repercussão nesse domingo (12/03). Naquele mesmo dia, uma forte chuva havia atingido a cidade, deixando ruas tomadas pelas águas de um ribeirão que transbordou.

Trem das Águas

O Trem das Águas é um trem turístico, operado pela Regional Sul de Minas, da ABPF, em São Lourenço. Puxado por uma autêntica Maria-Fumaça, revive os tempos áureos da ferrovia.

Ele funciona todos os fins de semana e feriados, partindo da estação de São Lourenço, Km 80 da antiga Estrada de Ferro Minas & Rio, construída em 1884, e segue para Soledade de Minas, localizada no Km 90, totalizando 20 quilômetros de passeio (ida e volta) com duração total de 2 horas.

Os horários das partidas são às 10h e às 14h30 aos sábados e 10h aos domingos. Entretanto, dependendo da época, há passeios às quartas-feiras e nos feriados também (programação é sujeita a confirmação).

*Iago Almeida/Especial ao EM