Vila Zema é campeã do Campeonato Municipal de Futsal – Ti Lela

A equipe do Vila Zema sagrou-se campeã do Campeonato Municipal de Futsal Nivaldo Paulino — Ti Lela, na noite da última sexta-feira (26.mai.23). A equipe venceu o Confete Eletrônica Village por 4×0.

O campeonato contou com a participação de 08 equipes de Capinópolis, e foi realizado pelo Município de Capinópolis, e pelo Departamento de Divisão de Esportes.

Mateus Domingues foi o artilheiro do campeonato com 10 gols, recebendo 01 troféu e premiação no valor de 500.00. O goleiro menos vazado foi João Neto (Bozó) com 03 gols levados, recebendo o troféu e o valor de 500.00.

A grande campeã Vila Zema recebeu o troféu e o valor de 3.000,00.Vice Campeão Confete Eletrônica Village recebeu troféu e valor de 1.000,00.

Vila Zema Av.com recebe premiação

Confete Eletrônica Village recebe premiação

A família do saudoso Nivaldo Paulino Ti Lela foi homenageada com uma placa pelos serviços prestados ao esporte de Capinópolis.

Estiveram presente na final — o prefeito Cleidimar Zanotto; o vice-prefeito Jaisson; a secretaria Municipal de Educação, Iracilda Duarte; o vereador Joãozinho do Sabé; a secretaria Municipal de Planejamento, Ieda Zanotto; e o presidente do Conselho de Esportes, José Alfredo bica.

“Parabéns a todas equipes pelo alto nível do futsal”, disse o diretor do Departamento de Esportes, Roney Araújo.

Um destaque do campeonato foi a interação do público, que lotou o ginásio José Lucas Bonifácio durante todos os jogos.