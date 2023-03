Violência contra a mulher: PCMG cumpre seis mandados e efetua uma prisão

A ação começou no dia 27 do último mês e acabou na última quarta.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu seis mandados de busca e apreensão e prendeu um homem nessa quarta-feira (29/3). As ações fazem parte da operação Átria, desenvolvida ao longo de março, o mês da mulher

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos por agentes do Departamento Estadual de Orientação, Investigação e Proteção à Família (Defam) em Belo Horizonte e em Contagem.

De acordo com a delegada Ana Luiza Abreu, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Belo Horizonte, "são mandados expedidos no âmbito da medida protetiva para localizarmos armas de fogo que possam ou tenham sido usadas pelo suspeito para ameaçar ou violentar as vítimas".