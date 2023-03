Violência doméstica: mulher denuncia marido que a agride há 28 anos

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil em Campestre, no Sul de Minas, resultou na apreensão de um revólver que era usado para violentar uma mulher há 28 anos.

Segundo a PC, a vítima procurou o órgão para denunciar o próprio marido. Ela relatou que há pelo menos 28 anos é agredida por ele. A mulher disse aos policiais que “era humilhada e injuriada, além de sofrer violência psicológica”, informou a PC.

Para poder provocar mais medo à mulher, o marido tinha uma arma de fogo guardada dentro de casa. E sempre que ele a agredia, pegava o revólver e ameaçava a vítima de morte.

Diante dessas informações, a Polícia Civil foi até a casa do casal. No entanto, o homem não estava. No local foram encontradas a arma e R$ 21 mil em espécie.