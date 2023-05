Violência: mãe e filhos são resgatados depois de pedir socorro em bilhete

Uma mulher de 31 anos, vítima de agressões e violência doméstica, foi resgatada com os quatro filhos pela Polícia Militar, em um distrito na zona rural de Engenheiro Caldas, Região Leste de Minas. A mãe e as crianças de 6, 8, 10 e 12 anos eram agredidas e mantidas em cárcere privado pelo companheiro dela, de 33 anos, que está foragido.

De acordo com a PM, a mulher escreveu um bilhete contando as agressões e pedindo socorro. A mensagem foi entregue pelo filho de 10 anos à diretora da escola em que ele estuda. A diretora acionou a PM que conseguiu localizar a casa onde a família estava presa.

Depois do resgate, a mulher contou aos policiais que, no domingo (21/5), o homem a teria agredido com golpes de facão, provocando um corte em sua mão esquerda. Após as agressões, a mulher ficou trancada em um quarto da casa, enquanto os filhos ficaram presos em outro cômodo.

Durante revista no imóvel, os militares apreenderam duas espingardas de fabricação artesanal, munições e um facão. Segundo um dos filhos da vítima, o agressor teria visto a chegada da viatura da polícia e fugiu.

O Conselho Tutelar foi acionado para prestar assistência às vítimas, que foram levadas para casa de parentes em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Relatos de agressão

A mulher contou aos policiais que mantinha em relacionamento com o agressor há cerca de 10 meses e que os quatro filhos são fruto de um relacionamento anterior. Ela afirmou ainda que era proibida de sair de casa, que não tinha privacidade para ligar para parentes e que só podia usar as roupas autorizadas pelo homem. As crianças eram proibidas de brincar e estudar, além de serem forçadas a trabalhar no pasto.

A vítima relatou ainda outras agressões com armas de fogo, socos, tapas e empurrões. Ela e os filhos também já foram ameaçados de morte, caso denunciassem o caso à polícia.