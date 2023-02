Vítimas de tromba d’água são resgatadas em cachoeira

Nove pessoas ficaram ilhadas na tarde dessa segunda-feira (20/02) na parte de baixo da Cachoeira do Tabuleiro, localizada em um parque municipal de mesmo nome, em Conceição do Mato Dentro, Região Central de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas de uma tromba d'água foram socorridas foram todas socorridas, sem ferimentos.

Três crianças e dois adultos foram resgatadas por meio do helicóptero Arcanjo, aeronave da corporação, e outros quatro adultos foram levadas a pé pelos Bombeiros.

Apesar de não estar chovendo no local no momento que ocorreu a tromba d'água, evento comum em períodos chuvosos, os bombeiros alertam aos frequentadores de cachoeiras que fiquem atentos e informados sobre ocorrência de chuvas nas imediações de cachoeiras.

As trombas d'água se caracterizam por grande volume de água em curto período, provocando inundações e forte correnteza.

Socorro

O Corpo de Bombeiros contou com a ajuda de guias do parque, que conhecem as trilhas da região, para resgate das vítimas. No momento da ocorrência da tromba d'água de ontem, os Bombeiros estavam no parque realizando o trabalho de prevenção a acidentes em função do feriado.