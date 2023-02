Vizinhos salvam idosa de incêndio

Uma casa pegou fogo e assustou moradores da Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro JK, em Contagem, na Grande BH, na manhã desta quinta-feira (23/2)

Segundo o Corpo de Bombeiros, os vizinhos viram muita fumaça branca saindo pelas janelas da casa e acionaram os militares.

Antes da chegada dos bombeiros, os moradores conseguiram entrar no imóvel para resgatar a moradora da casa, uma idosa que estava sozinha no momento do incêndio.

Por volta das 10h30, o fogo foi controlado e o rescaldo, feito.

Os militares suspeitam que um curto-circuito iniciou as chamas.

O Samu foi acionado para atender a vítima, que passou mal com a fumaça. A vítima não precisou ser conduzida para o hospital, foi atendida na própria residência e liberada.