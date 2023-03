Xô, mau-olhado: mulher planta Espadas de São Jorge em avenida de BH

Entre o caos do trânsito do cruzamento da rua Rio Grande do Norte e a avenida Getúlio Vargas, bem próximo ao coração da Savassi, Maria Madalena Santos Pereira leva leveza ao espaço ao plantar mudas no canteiro central da avenida. Aos 66 anos, ela dedica seu tempo livre para deixar mais verde um pedacinho cinzento da região Centro-Sul de Belo Horizonte

Amante das plantas, Maria Madalena mora na esquina entre as duas vias. Em entrevista ao Estado de Minas, ela contou que, da janela de seu apartamento, viu como o canteiro central estava "jogado às traças", sendo um convite para que os transeuntes não respeitassem o cercado que existe para, na teoria, proteger um gramado que uma vez esteve lá. "Adoro planta. Minha casa parece um jardim. Eu vi que aqui estava muito feio, e aí eu resolvi plantar".

Maria conta que já havia plantado várias flores no local, mas durante o carnaval elas foram pisoteadas. Mesmo revoltada com a situação, ela decidiu recomeçar o jardim. Ela então começou a dispor mudas de Espada de São Jorge – ou Ogum, Espada de Santa Bárbara – ou Iansã e Mirra.

Dessa vez, além da cerca que já existe no canteiro, as plantas também estão protegidas por um canteiro feito com pedras. E Maria não pretende parar por aí.

“Tava lindo, mas o carnaval veio, e acabaram com tudo. Já estava grande, e as plantas todas, crescendo. Aí eu falei: ‘Não vou mexer com isso mais não, estou morrendo de raiva’. Depois, pensei bem e resolvi voltar. Arranquei as que eles quebraram, tirei todas, replantei novamente e estou terminando ainda”, diz.