Romeu Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), protagonizou mais um vexame diplomático ao adotar uma postura servil em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em entrevista à emissora bolsonarista Jovem Pan News nesta quinta-feira (31), Zema criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e atribuiu ao governo federal a responsabilidade pelo “tarifaço” imposto pelos EUA a produtos brasileiros, eximindo os reais responsáveis e agindo como um verdadeiro lacaio norte-americano.

Submissão

Para o governador, “Trump tenta reconduzir o Brasil para um lugar de onde ele sempre deveria ter ficado” — frase que escancara sua preferência por um país submisso, dependente e alinhado automaticamente aos interesses de Washington.

Enquanto Trump ataca diretamente a economia brasileira com uma tarifa de 50% sobre exportações nacionais, Zema prefere apontar o dedo para dentro, atacando o próprio país e defendendo os interesses de uma potência estrangeira. Com isso, reforça a imagem de “lambe-botas” de Donald Trump, incapaz de defender a soberania nacional diante de um ataque explícito ao setor produtivo brasileiro.

Zema afirmou que a retaliação norte-americana é consequência da “postura antiamericana” de Lula, ignorando o evidente teor político das sanções e se dobrando aos caprichos do ex-presidente republicano.

Em vez de se posicionar com firmeza diante de uma agressão econômica que prejudica diretamente a indústria mineira, Zema prefere atacar a diplomacia brasileira e defender o governo norte-americano, que atualmente investiga o Brasil até por políticas públicas como o Pix — símbolo de modernização do sistema financeiro nacional.

A postura entreguista do governador revela um desprezo não apenas pela soberania brasileira, mas também pelos trabalhadores e empresários mineiros, que enfrentarão os impactos reais do tarifaço. Ao invés de exigir respeito e diálogo equilibrado, Zema rasteja em defesa do agressor e critica o próprio país, revelando onde realmente estão suas lealdades.

O governador tenta remediar os danos com medidas paliativas, como linhas de crédito estaduais e liberação de ICMS, mas sua atuação política revela um alinhamento vergonhoso com interesses externos. Mais grave ainda é usar a crise para fins eleitorais, prevendo um “desastre” em 2026 e comparando o cenário atual ao colapso de 2015, como se torcesse pelo fracasso nacional para capitalizar politicamente.

Zema escancara, mais uma vez, que sua prioridade não é Minas, nem o Brasil — é a submissão a um projeto político internacional, antidemocrático e excludente. Em um momento que exige firmeza, unidade e defesa dos interesses nacionais, o governador se ajoelha diante de Trump e transforma a crise em mais um palco para sua vergonhosa bajulação.