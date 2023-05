Zoológico de BH abre aquário na noite desta sexta (2/6); veja como visitar

O Aquário da Bacia do Rio São Francisco, localizado no Zoológico de Belo Horizonte , estará aberto para visitação noturna nesta sexta-feira (2/6). A ação integra o projeto "Uma Noite no Aquário" e é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A visita será guiada e vai passar pelos 22 tanques que compõem o Aquário da Bacia do Rio São Francisco. O atrativo do evento se dá na oportunidade de ver o local de uma maneira diferente e também conhecer as espécies de peixes que possuem hábitos noturnos.

O grande destaque para as espécies noturnas é o surubim, um dos maiores peixes de água doce do Brasil. A visitação também conta com a atração conhecida como "O outro lado do aquário", que vai mostrar os bastidores e os cuidados dedicados aos mais de três mil peixes no local. Além disso, será ressaltado a importância do trabalho feito em prol da conservação dos animais, especialmente das espécies ameaçadas de extinção. Na visita de sexta-feira, o projeto vai contar com a participação da equipe do Laboratório de Ecologia de Peixes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Leia também: Rinoceronte do Zoológico de BH faz 53 anos com direito a bolo A equipe do Laboratório vai fazer uma exposição e um bate-papo didático com as crianças e as famílias sobre os peixes de água doce, os impactos da ação humana e as formas de contribuir para a conservação. A PBH ressalta que o acesso a visita noturna deverá ser feito apenas pela avenida Antônio Francisco Lisboa, 450, na Pampulha.

Não há limite de vagas e também não existe a necessidade de agendamento prévio. Para a visita aos bastidores, é preciso se inscrever em um dos grupos que serão organizados no próprio local. Ao chegar, é importante que o visitante precise procurar um dos educadores ambientais e manifestar o interesse.

Visita noturna ao Aquário do Rio São Francisco:

Data: 2/6/2023

Horário: das 19h às 22h (entrada até as 21h)

Local: entrada exclusivamente pela avenida Antônio Francisco Lisboa, 450, Pampulha