Zoológico de BH recebe tamanduás e furões vindos de Salvador

Cinco animais ganharam um novo lar no zoológico de Belo Horizonte nesta terça-feira (21/3). São duas fêmeas de tamanduá-mirim e três furões que foram transportados de Salvador, na Bahia, para Belo Horizonte pelo programa Avião Solidário.

A iniciativa da Latam existe há mais de 10 anos e coloca à disposição da América do Sul experiência logística e conectividade para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de saúde, meio ambiente e desastres naturais.

Resgate e reprodução

Os animais foram resgatados ainda recém-nascidos após perderem as mães vítimas de atropelamento. Por serem totalmente dependentes dos cuidados maternos, foram acolhidos pelo Centro de Triagem de Animais do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), de Salvador. No local, eles ficaram por seis meses sob cuidados neonatais intensivos.

No caso das fêmeas de tamanduá-mirim, a mudança de lar tem como objetivo a reprodução da espécie, pois o zoológico de BH abriga dois machos com quem formarão casais. Já os furões pertencem a uma espécie que não existe na instituição atualmente. Assim, poderão contribuir para atividades de educação ambiental.

Os animais foram embarcados em voos que partiram de Salvador pela manhã e pousaram no Aeroporto de BH, em Confins, no fim da tarde. No zoológico, todos devem passar por um período de quarentena sob cuidados veterinários, antes de serem inseridos no novo lar. Os animais serão acompanhados de perto pelos profissionais da instituição.