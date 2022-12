Zoológico de Brasília promove vacinação para público neste domingo

No intuito de ampliar a cobertura vacinal, o Jardim Zoológico de Brasília e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal promovem amanhã (4) a imunização de crianças e adultos que forem visitar o local. De acordo com a pasta, serão disponibilizadas doses contra a covid-19 e a influenza, além da vacinação de rotina, com exceção da BCG.

A entrada no zoológico será gratuita entre as 9h e as 17h para quem for receber alguma dose, desde que acompanhado do cartão de imunização. No caso de menores de 12 anos, um responsável também terá acesso gratuito. “Os profissionais vão avaliar se a caderneta de vacinação está em dia, já que as vacinas de rotina seguem um cronograma de acordo com a idade”, informou a secretaria.

Notícias relacionadas:

A proposta do governo do Distrito Federal é realizar uma espécie de busca ativa pela população não imunizada ou com doses atrasadas. Confira aqui quais imunizantes devem ser tomados de acordo com cada faixa etária.

Pontos de vacinação

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibiliza hoje (3) um total de 19 pontos de vacinação. As doses estão sendo distribuídas em escolas e unidades básicas de saúde de Sobradinho, de Planaltina, do Paranoá, de São Sebastião, do Gama, de Santa Maria, de Ceilândia, do Sol Nascente, da Asa Sul, da Asa Norte, do Guará, da Candangolândia, da Estrutural, do Núcleo Bandeirante, do Riacho Fundo e de Vicente Pires.

A lista completa com os horários de vacinação está disponível.