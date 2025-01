Após pressão, Governo Lula revoga ato da Receita sobre monitoramento do Pix

Em uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a revogação de um ato normativo da Receita Federal que previa o monitoramento de movimentações financeiras via Pix. A decisão foi tomada após intensas críticas da oposição e uma crescente insatisfação entre setores da sociedade que viam a medida como uma invasão de privacidade e um cerco à classe média.

O Pix é um sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central, em operação desde novembro de 2020, que permite transferências de valores a qualquer hora do dia, sete dias por semana. Sua adoção rápida transformou a forma como brasileiros realizam pagamentos, tornando-se uma das ferramentas financeiras mais utilizadas no país.

Revogada

A norma polêmica estabelecia que transações via Pix que atingissem R$ 5 mil por mês para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas seriam comunicadas à Receita Federal. Segundo o Fisco, o objetivo era alinhar o Pix com outras formas de pagamento já monitoradas, mas a medida foi interpretada por muitos como um ataque à privacidade financeira e um mecanismo para aumentar a arrecadação tributária.

Reações Políticas e Sociais

A oposição, liderada por figuras como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), foi veemente em suas críticas, argumentando que a medida afetaria principalmente trabalhadores informais, forçando-os a declarar renda sobre transações simples do dia a dia. A percepção pública rapidamente se voltou contra a norma, gerando um desgaste significativo para o governo do presidente Lula.

A Reação do Governo

Durante a coletiva, Haddad descreveu as críticas como “fake news”, afirmando que não havia intenção de tributar movimentações do Pix. Ele destacou que o presidente Lula iria editar uma Medida Provisória garantindo a não tributação e a manutenção do sigilo bancário conforme a legislação vigente. “A instrução da Receita está revogada”, declarou Haddad, tentando apaziguar a situação e restaurar a confiança do público na administração econômica do governo.

Impactos e Reflexões

Esta revogação pode ser vista como uma tentativa de reverter o desgaste político e social, além de um reconhecimento da necessidade de maior transparência e comunicação nas políticas tributárias. No entanto, resta a dúvida sobre como o governo planeja lidar com a sonegação fiscal sem recorrer a medidas que possam ser vistas como invasivas ou injustas.

A decisão de Haddad e a subsequente Medida Provisória prometem ser um ponto de virada na relação entre o governo e os cidadãos em questões de tributação e privacidade financeira, com os olhos da nação atentos às próximas ações do executivo.