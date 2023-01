Conheça os presidentes que já governaram o Brasil

O Tudo Em Dia destaca a lista de presidentes que governaram o Brasil. Ao todo, a República Federativa do Brasil teve 39 presidentes.

O primeiro presidente da República Federativa do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca.

Primeira mulher a ser presidente do Brasil

Até os tempos atuais, a maioria dos presidentes foram homens; sobretudo, Dilma Vana Rousseff, foi a primeira mulher a comandar o maior país da América do Sul, sendo a 36ª e 37ª mandatária a ocupar o Palácio do Planalto.

Não passou faixa presidencial

O atual presidente da República Federativa do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente pela 3ª vez. Sua última eleição ocorreu em 2022, em uma disputada eleição, marcada pelas fakenews.

O antigo mandatário, Jair Messias Bolsonaro, fugiu do país no dia 28 de dezembro de 2022, sob pretexto de não repassar a faixar presidencial a Lula. Para contornar o fato, uma alternativa foi encontrada — a faixa foi entregue por representantes do ‘Povo Brasileiro’.

Conheça os presidentes que governaram o Brasil:

Galeria de presidentes do Brasil / Tudo Em Dia

PERÍODO E PARTIDO DOS PRESIDENTES QUE GOVERNARAM O BRASIL

Nº Presidente Vice-presidente Partido Mandato 1º presidente do Brasil Deodoro da Fonseca Floriano Peixoto Militar 1889-1891 2º Floriano Peixoto — Militar 1891-1894 3º Prudente de Morais Manuel Vitorino Partido Republicano Federal (PR) 1894-1898 4º Campos Sales Rosa e Silva Partido Republicano Paulista (PRP) 1898-1902 5º Rodrigues Alves Silvio Brandão/ Affonso Penna Partido Republicano Paulista (PRP) 1902-1906 6º Affonso Penna Nilo Peçanha Partido Republicano Mineiro 1906-1909 7º Nilo Peçanha — Partido Republicano Fluminense (PRF) 1909-1910 8º Hermes da Fonseca Venceslau Braz Partido Republicano Conservador (PRC) 1910-1914 9º Venceslau Braz Urbano Santos Partido Republicano Mineiro (PRM) 1914-1918 10º Delfim Moreira — Partido Republicano Mineiro (PRM) 1918-1919 11º Epitácio Pessoa Delfim Moreira/ Bueno de Paiva Partido Republicano Mineiro (PRM) 1919-1922 12º Artur Bernardes Estácio Coimbra PRM 1922-1926 13º Washington Luís Melo Viana Partido Republicano Paulista (PRP) 1926-1930 – Júlio Prestes — PRP Não assumiu – Augusto Fragoso/ Isaías de Noronha/ Mena Barreto — Militar Revolução

de 1930 14º Getúlio Vargas — Aliança Liberal (AL) 1930-1945 15º José Linhares — — 1945-1946 16º Eurico Gaspar Dutra Nereu Ramos Partido Social Democrático (PSD) 1946-1951 17º Getúlio Vargas Café Filho Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 1951-1954 18º Café Filho — Partido Social Progressista (PSP) 1954-1955 19º Carlos Luz — Partido Social Democrático (PSD) 1955-1955 20º Nereu Ramos — PSD 1955-1956 21º Juscelino Kubitschek João Goulart PSD 1956-1961 22º Jânio Quadros João Goulart Partido Trabalhista Nacional (PTN) 1961-1961 23º Ranieri Mazzilli — PSD 1961-1961 24º João Goulart — Partido Trabalhista Brasileiro 1961-1964 25º Ranieri Mazzilli — PSD 1964-1964 26º Castelo Branco José Maria Alckmin Aliança Renovadora Nacional (ARENA) 1964-1967 27º Costa e Silva Pedro Aleixo ARENA 1967-1969 – Junta Governativa Provisória — Militar 1969-1969 28º Garrastazu Médici Augusto Rademaker ARENA 1969-1974 29º Ernesto Geisel Adalberto dos Santos ARENA 1974-1979 30º João Figueredo Aureliano Chaves Partido Democrático Social (PDS) 1979-1985 – Tancredo Neves José Sarney Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) Não assumiu 31º José Sarney — PMDB 1985-1990 32º Fernando Collor Itamar Franco Partido da Reconstrução Nacional (PRN) 1990-1992 33º Itamar Franco — PRN 1992-01/01/1995 34º Fernando Henrique Cardoso (FHC) Marco Maciel Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 01/01/1995-01/01/2003 35º Luíz Inácio Lula da Silva José Alencar Partido dos Trabalhadores (PT) 01/01/2003-01/01/2011 36º Dilma Vana Rousseff Michel Temer Partido dos trabalhadores PT 01/01/2011-01/01/2019 (afastada em 12/05/2016 por impeachment) 37º Michel Miguel Elias Temer Lulia não há vice presidente – Em caso de afastamento, assume o

presidente da Câmara Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 12/05/2016-01/01/2019 38º Jair Messias Bolsonaro Amilton Mourão Partido Social Liberal – PSL Tomou posse em: 01/01/2019 39º Luíz Inácio Lula da Silva Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho trabalhadores PT Tomou posse 15h29 em: 01/01/2023

OUÇA UM POUCO SOBRE CADA PRESIDENTE QUE GOVERNOU O BRASIL

Deodoro da Fonseca

Floriano Peixoto

Prudente de Morais

Campos Sales

Rodrigues Alves

Afonso Pena, morto no cargo, e Nilo Peçanha, o presidente mulato

7) Hermes da Fonseca, intervenção militar e urucubaca

Venceslau Brás, greve, gripe e guerra

Delfim Moreira, doente e breve, e Epitácio Pessoa, o começo do fim

Artur Bernardes, o país sob sítio

Washington Luís, a soberba precede a ruína

Getúlio Vargas, revolução e ditadura

Eurico Gaspar Dutra, getulista pero no mucho

Getúlio Vargas, ele está de volta

Café Filho, golpe na transição, e Juscelino Kubitschek, Brasília e dívidas



Jânio Quadros, a renúncia, e João Goulart, o golpe

Castelo Branco, as fundações da ditadura

Costa e Silva, o presidente do AI-5

Emílio Garrastazu Médici, crimes e milagres

Nesta época, um caso de um assassino em série chamou a atenção do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sudoeste Goiano. Há suspeitas de que os assassinatos foram promovidos pela ditadura de Médici em busca de guerrilheiros (Assista à produção feita pelo Tudo Em Dia)

Ernesto Geisel, tensão e distensão

João Figueiredo, o regime escreve seu fim

José Sarney, por ele ninguém esperava

Fernando Collor, voto direto e impeachment

Itamar Franco, hiperinflação e Plano Real

Fernando Henrique Cardoso, o primeiro reeleito

Luiz Inácio Lula da Silva (LULA), amor e ódio

Dilma Rousseff, queda econômica e política

Michel Temer