Relatório: Ministério da Defesa não encontrou fraude nas eleições de 2022

Eleições 2022. O Ministério da Defesa divulgou, na noite desta quarta-feira (09.nov.22), o aguardado relatório informações sobre a fiscalização do sistema de votação brasileiro. O documento aponta que os dados registrados pelas urnas eletrônicas — severamente atacadas durante o governo de Jair Bolsonaro— são os mesmos dos boletins impressos, portanto, o mesmo resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O relatório, entretanto, faz críticas às condições nas quais o processo de fiscalização do sistema eleitoral foi feito e sugere melhorias. Cabe ressaltar que o processo de melhoria do sistema de votação eletrônica, assim como o acolhimento de sugestões, vem ocorrendo desde 1996 — quando foi implementada.

O relatório dos militares sugeriu melhorias em seis das oito fases do processo eleitoral.

Abertura dos códigos-fonte das urnas eletrônicas;

Cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas usados nas urnas;

Cerimônia de verificação dos sistemas;

Teste de integridade;

Projeto-piloto com biometria;

Verificação da correção e totalização dos votos.

Em nenhuma das fases mencionadas como sugestões de melhorias foram encontradas irregularidades ou fraudes.

O relatório não foi divulgado pelo Ministério da Defesa após o 1º turno das eleições. Assim que o resultado do 2º turno foi divulgado, apontando a 3ª eleição de Lula (PT) à presidência, manifestantes bolsonaristas iniciaram o levante golpista.

O documento da Defesa era uma das esperanças do bolsonarismo, que busca um elemento que justifique as manifestações e o pedido inconstitucional de intervenção militar.

O grito silencioso de Jair Bolsonaro incentiva os manifestantes a continuarem os protestos. Ao longo de seu governo, já supondo uma possível derrota nas eleições, Bolsonaro colocou em dúvida a lisura das urnas eletrônicas sem apresentar provas.

“Conclui-se que a verificação da correção da contabilização dos votos, por meio da comparação dos Boletins de Urnas (BU) impressos com dados disponibilizados pelo TSE, ocorreu sem apresentar inconformidade”, diz um recorte do relatório da Defesa.

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse em nota que recebeu o relatório dos militares com “satisfação” e reafirmou a lisura do sistema eleitoral do país.

“O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022”, disse o ministro.