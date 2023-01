Buscando se salvar, Ibaneis Rocha manda exonerar secretário bolsonarista, Anderson Torres

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Anderson Torres, foi nomeado no secretário de Segurança do DF pelo governador Ibaneis Rocha

Buscando se salvar das consequências da invasão ao Supremo Tribunal Federal —STF, Palácio do Planalto e Congresso—, o governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), determinou a exoneração do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

Anderson Torres, bolsonarista, foi o Ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Torres foi nomeado secretário de Segurança do DF por Ibaneis Rocha.

Mesmo cientes do cenário que se desenhava, com a chegada de milhares de pessoas à Brasília durante a semana, o governador do DF e o secretário bolsonarista foram omissos.

O cenário descrito em Brasília é de guerra.