Ninhada com ovos de 80 milhões de anos é encontrada em rodovia do Triângulo

Chamada de "Terra dos dinossauros", a Região do Triângulo, em Minas Gerais, reafirma sua importância paleontológica e figura no cenário nacional como região chave para descobertas de alta relevância científica. Um fóssil inédito, composto por uma ninhada de dois ovos inteiros e outros fragmentados, foi localizado em Monte Alegre de Minas, a 601 quilômetros de Belo Horizonte, durante obras no Trevão – entroncamento entre as rodovias BR-365 e BR-153).

O fóssil foi encontrado, a dois metros de profundidade, pelo paleontólogo Paulo Macedo, da Geopac Consultoria Ambiental (nas áreas de paleontologia espeleologia), empresa contratada pela Ecovias do Cerrado, concessionária responsável pela conservação e duplicação da rodovia BR-365, entre Uberlândia (MG) e Jataí (GO), dentro do Programa Ambiental de Paleontologia. "É um achado raro e bem preservado", disse Paulo Macedo, feliz com a conservação da ninhada, um ovo pode eclodido para o filhote sair.

Por que ovos e coelhos são símbolos da Páscoa? Na manhã desta segunda-feira (22), no câmpus da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg), a ninhada foi apresentada.

CARACTERÍSTICAS As primeiras análises indicam que os ovos podem ser de crocodiliformes, embora não se descarte a possibilidade de pertencerem a dinossauros carnívoros de pequeno porte e até mesmo aves, datados de 80 milhões de anos.

Uma das características que chamaram a atenção da equipe de especialistas da empresa foi o excepcional grau de conservação, "por serem muito delicados e com cascas com menos de 1 milímetro de espessura", conforme divulgou a empresa. O ninho estava imerso em rochas sedimentares denominadas arenitos relacionados à formação geológica de nome Vale do Rio do Peixe, que mostra um dado de relevância: há 80 milhões de anos, a área apresentava um ambiente totalmente distinto do cerrado de hoje. "Antes de estudos científicos detalhados, é difícil afirmar se esses ovos pertencem a crocodiliformes ou ao outros dois grupos mencionados. A presença de três ovos inteiros abrem a possibilidade de conterem embriões em seus interiores", informam os especialistas.

Os ovos têm formas parcialmente semelhantes a ovos de galinha, embora bem mais alongados, contendo no seu comprimento maior cerca de 5,5 centímetro a 6 cm. A descoberta ocorreu em outubro de 2022 pelo especialista em paleontologia Paulo Macedo da empresa GEOPAC Consultoria Ambiental. Em conformidade com a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Ecovias do Cerrado levou o fóssil ao Laboratório de Paleontologia da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), câmpus Ituiutaba, que manterá a guarda e estudos científicos para publicação.

PRESERVAÇÃO A descoberta da ninhada próxima ao Trevão se soma a diversas outras em A descoberta da ninhada próxima ao Trevão se soma a diversas outras em Uberaba (MG), com destaque para o "Uberabatitan ribeiroi", o maior dinossauro do Brasil, com 28 metros de comprimento por 10m de altura, localizado, em 2004, durante obras da duplicação da rodovia BR050. Os achados podem ser interpretados como um grande alerta para a conservação do patrimônio paleontológico nacional.

Em 2016 e 2017, houve o achado de centenas de fósseis importantes de dinossauros carnívoros e herbívoros, na pedreira do Calcário Triângulo, próximo das margens da rodovia BR-050, entre Uberaba e Uberlândia. Assim, avisam os especialistas, é preciso aumentar ainda mais a preocupação em poder salvaguardar os fósseis, que são "patrimônios da nação" e devem ser vistos como elementos- chave para pesquisa, educação e até turismo regional

MEMÓRIA

Em março do ano passado, uma descoberta científica mostrou que Uberaba, no Triângulo Mineiro, é mais do que a "terra dos dinossauros" reconhecida internacionalmente, mas sim um berçário: no Bairro Ponte Alta, a 30 quilômetros do Centro da cidade, foi encontrado um "sítio de nidificação", ninho com 20 ovos de dinossauro. Conforme divulgou, na época, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), trata-se do primeiro sítio de nidificação de dinossauros encontrado no Brasil.