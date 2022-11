Insanidade: ‘patriota do caminhão’ vira piada nas redes

Júnior Peixoto, 41 anos, ganhou fama de ‘Patriota do caminhão’, e virou piada nas redes | Foto: Reprodução

A internet se diverte com o meme protagonizado por Júnior Peixoto, 41 anos, mais conhecido como o ‘Patriota do Caminhão”. O empresário bolsonarista, pernambucano, participava de uma manifestação contra a eleição de Lula (PT) à presidência da República.

O caso de insanidade ocorreu no feriado de Finados, na quarta-feira (02.nov.22), na cidade de Caruaru, mais precisamente na BR-132.

Júnior Peixoto estava perto do caminhão e com as mãos levantadas, gesticulando para que um dos caminhoneiros que avançava parasse. Ao ver que o motorista continuava sua trajetória, a reação imediata do ‘patriota’ foi agarrar os limpadores do pára-brisa do veículo. “Graças a Deus que eu tive essa reação, porque hoje eu poderia estar morto. Ele acelerou a máquina para o meu lado e veio com tudo”, contou ele à Folha de S. Paulo.

A viagem continuou por cerca de 6km. “Quando o caminhão começou a desenvolver velocidade, eu estava certo que iria morrer. Estava convicto que aquele era o meu último dia de vida”, revelou o empresário Júnior Peixoto à reportagem.

Assista:

Atenção: novo ângulo. Nova filmagem de um momento histórico. pic.twitter.com/HlDLTmdaip — Anonymous (@AnonNovidades) November 3, 2022

Após um longo trajeto, que parecia ser o fim da história do empresário, ele resolveu fazer contato visual com o motorista. “Fixei o olhar, por umas duas ou três vezes, e perguntei: ‘você vai me matar, não é?’. Acho que começou a pesar a consciência dele e ele começou a parar”.

O motorista do caminhão também filmou o episódio lamentável. Ele não foi identificado. Veja:

NÃO TO TANKANDO ESSE KKKKKKKKKKK PQP pic.twitter.com/s1HP6WNh7h — leo saquetto (@leosaquetto) November 3, 2022

O bolsonarista não contou sobre o ocorrido à esposa e nem a outros famíliares. Todos tomaram conhecimento da insanidade, que poderia ter custado sua vida, pela internet. “Eu iria falar [com a família], mas gradativamente. Não iria dizer tudo de uma vez. Mas a internet não perdoa”, disse.

Gente, tô perdido nos vídeos! Ele tá passando pela Bahia nesse momento? pic.twitter.com/GfAmygrfH8 — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) November 3, 2022

O memes divertiram a internet

Patriota do caminhão virou meme

O patriota do caminhão virou até música