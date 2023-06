Conheça os melhores segmentos para investir no comércio eletrônico

Melhores segmentos para investir no e-commerce | Tudo Em Dia

Se você quer empreender e busca os melhores segmentos para investir no comércio eletrônico, apresentamos 7 dicas promissoras. A princípio destacamos o mercado pet (animais de estimação), que vem apresentando bons índices de crescimento e sustentabilidade.

Se você busca uma mudança no seu mindset, ou seja, na sua mentalidade e na forma como você vê o empreendedorismo e os negócios, você chegou ao local certo.

Empreender pode proporcionar uma sensação profunda de realização pessoal, uma profundo sentimento de significado no mundo. Entretanto, a busca por conhecimento pode evitar fracassos ao longo do percurso empreendedor.

Segundo o professor e jornalista Paulo Braga, empreender é criar, transformar e gerar valor para a sociedade por meio da inovação.

1 – Moda e acessórios

A indústria da moda é um dos setores mais populares do e-commerce. As pessoas compram roupas, calçados, bolsas e acessórios online com frequência. Além disso, nichos específicos, como moda sustentável ou roupas plus size, têm um potencial significativo.

2 – Produtos eletrônicos

Dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets, laptops e outros gadgets, são altamente procurados online. Com a rápida evolução da tecnologia, há sempre uma demanda crescente por esses produtos.

3 – Empreenda no mercado pet

Os donos de animais de estimação, sobretudo, estão dispostos a investir em produtos de alta qualidade para seus companheiros. Alimentos, brinquedos, roupas e acessórios para animais de estimação são itens populares no e-commerce.

O jornalista Paulo Braga preparou um curso sobre a inteligência empreendedora, que mostra, ao final, uma opção real de investir no mercado pet. O curso tem aulas gravadas e suporte do próprio professor.

4 – Casa e decoração

As pessoas estão cada vez mais interessadas em decorar suas casas e buscam produtos de qualidade online. Itens como móveis, decoração, utensílios domésticos e itens de jardim são populares nesse segmento.

5 – Saúde e bem-estar

A preocupação com a saúde e o bem-estar tem crescido, e muitas pessoas estão dispostas a comprar produtos relacionados online. Isso inclui suplementos alimentares, equipamentos de exercícios, produtos naturais e orgânicos, entre outros.

6 – Cosméticos e cuidados pessoais

Os cosméticos e produtos de cuidados pessoais, igualmente o setor pet, têm uma forte presença no e-commerce. Maquiagens, produtos para cuidados com a pele, cabelos e perfumes são alguns exemplos. Nichos como cosméticos veganos ou produtos sem crueldade animal também estão em ascensão.

7 – Alimentos e bebidas

O comércio eletrônico de alimentos e bebidas está em constante crescimento. As pessoas apreciam a comodidade de comprar mantimentos, vinhos, bebidas especiais e alimentos gourmet online. O segmento também inclui serviços de entrega de refeições prontas.

Em conclusão, empreender pode representar o passaporte para o sucesso, no entanto, se especializar e capacitar, pode ser um passo importante para o sucesso nos negócios.