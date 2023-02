Minas Gerais. Tradições que tornam os mineiros um povo incrível

Inicialmente, as primeiras linhas deste artigo já destaca que Minas Gerais é um dos estados brasileiros com cultura e história mais marcantes. Êh trem bão!

Algumas das principais tradições dos mineiros incluem a Festa Junina, o Carnaval e o Festival de Inverno de Ouro Preto. Entretanto, para os religiosos, Minas Gerais tem a tradicional Festa de São João Batista, e a Festa de Nossa Senhora do Rosário. Estas tradições, sobretudo, são marcadas por danças típicas, comidas, bebidas, música e artesanato.

Conhecida por sua culinária particular e, sobretudo, por suas charmosas cidades históricas, é uma região cheia de encantos que recebem bem quem visita o estado.

O estado mineiro faz fronteira com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e é atendida por diversas linhas da Viação Kaissara.

Para quem não mora no estado, a princípio, vale a visita. A região é, também, conhecida por seu povo hospitaleiro, por conseguinte, gentil. Os mineiros recebem bem os novos moradores e visitantes, que podem curtir a culinária, música, cultura e história.

Culinária dos mineiros

Quem pensa em Minas Gerais pensa logo na comida mineira. Todo mundo adora um pão de queijo quentinho, saído do forno, preparado por um autêntico mineiro. O que faz da culinária de Minas algo especial é, também, quem prepara os pratos. A dedicação e criatividade, por fim, fazem parte da essência dos mineiros.

O pão de queijo surgiu no século XVII, nas fazendas do estado. As cozinheiras resolveram substituir os ingredientes do pão tradicional com o que tinham disponível. Era comum que pedaços secos de queijo fossem guardados e a qualidade da farinha de mandioca, conhecida como polvilho, era também superior à de trigo, trazida da Europa. Confirma nossa lista de delícias:

Pão de Queijo: um tipo de pão frito feito com queijo e polvilhado com farinha de mandioca. Feijão Tropeiro: feijão cozido com farofa, carne seca, bacon e mandioca. Costelinha de Porco ao Molho Barbecue: costelinhas de porco assadas ou grelhadas com molho barbecue. Tutu de Feijão: feijão cozido temperado com bacon, alho, cebola e ervas. Mineirão: arroz cozido com carne seca, bacon, mandioca, couve, entre outros ingredientes. Caldo Verde Mineiro: sopa quente feita com couve, bacon e cebola. Leitão à Pururuca: leitão assado até ficar crocante, servido com farofa e arroz.

Gostou das dicas? No entanto, fique sabendo que estas são apenas algumas das delícias da culinária mineira. Cada região tem suas próprias especialidades culinárias, e é comum encontrar influências indígenas, africanas e portuguesas nas receitas.

Medicina Popular

A princípio, medicina popular é uma herança da fusão de culturas no estado. As mulheres negras e indígenas, forçadas a trabalhar pela escravidão, cultivaram os saberes medicinais de seus povos. Esse conhecimento foi, essencialmente, importante na decadência da produção de ouro.

Atualmente, benzedeiras e raizeiros ainda são muito procurados no estado. E, mesmo no dia a dia, é comum que se tenha plantas medicinais no quintal, desde a mais simples, para a fazedura de chás, até a mais complexas, para a produção de óleos das famosas garrafadas.

Cada vez mais, homeopatas, e até a medicina tradicional, vem buscando soluções nesse conhecimento adquirido e mantido por populações tradicionais que resistiram à colonização e preservaram a cultura.

Cidades Históricas

Uma das principais atrações turísticas do estado de Minas Gerais são as cidades históricas. Verdadeiras joias arquitetônicas, elas contam não só a história do povo mineiro, mas de todo o Brasil. Algumas delas são, inclusive, Patrimônio Mundial da Humanidade; é o caso de Ouro Preto, Congonhas e Diamantina.

Entre as mais famosas, está Ouro Preto. Inicialmente chamada de Vila Rica, o município chegou a ser capital imperial de Minas Gerais, devido a sua intensa atividade econômica, cultura e social. Ali, conviveram senhores e escravos, indígenas e africanos. Desse conflito cultural vem boa parte da história do estado.

Hoje tombada, a cidade é um pólo universitário do país. A Universidade Federal de Ouro Preto é um dos mais importantes centros de pesquisa do país. Além de Outro Preto, outras cidades, como São João del Rey, Sabará, Congonhas, Mariana e Tiradentes, compõem a lista de cidades históricas mineiras.

Arte Contemporânea

E nem só de história é composto o estado e seu povo, aliás, o estado mineiro é, também, um grande polo de produção contemporânea. O Museu de Inhotim, por certo, é um exemplo disso. Localizado no município de Brumadinho, região Metropolitana de Belo Horizonte, o espaço é considerado o maior museu a céu aberto do mundo.

Outro polo de produção contemporânea do estado é a Residência Artista da Bolsa Pampulha. Considerado o centro artístico mais importante do país, artistas residem em Belo Horizonte por um período de seis meses para fomentar sua produção artística em comunicação com o estado. O foco, entretanto, é em artistas mineiros, mas o programa também recebe profissionais de outros estados.