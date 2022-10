Ituiutaba: ex-The Voice Kids Yasmim Duarte laça música “Espelho”

Yasmim Duarte já participou do programa musical The Voice Kids da TV Globo em 2017 | Foto: Reprodução

A cantor Yasmim Duarte, uma estrela regional que já recebeu destaque nacional ao participar do The Voice Kids da TV Globo em 2017, lança uma nova música neste sábado (22.out.22).

“Espelho” é o novo single da cantora, e será divulgado em várias plataformas digitais como Spotify, Deezer, Youtube e outras.

Yasmim Duarte já participou de projeto do Tudo Em Dia em 2017

O desenho animado Bululu é uma produção do Tudo Em Dia e tem foco no público infantil de todo o Brasil.

Um personagem infantil criado há vários anos vem ganhando espaço no ‘universo’ do imaginário das crianças de 0 a 4 anos. O Bululu, um simpático monstrinho que veio ao Brasil para conhecer a cultura brasileira, teve o seu primeiro vídeo divulgado hoje (19) de agosto, com a animação do clipe com a música popular do “Pintinho amarelinho”.

Uma nova produção musical para a letra da canção foi elaborada com instrumentos acústicos – a cantora Yamin Duarte, que participou do programa The Voice Kids da Tv Globo, deu um toque especial à música.

O PERSONAGEM

O Bululu é um extraterrestre que veio do planeta Bulu para conhecer a rica cultura brasileira. Junto com uma turma muito animada, promete aprender muito sobre o Brasil.