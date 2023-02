Suspeito de homicídio em Gurinhatã é preso pela PCMG

O suspeito do crime tem 22 anos | Foto: Arquivo/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um jovem de 22 anos, suspeito de assassinar um homem de 41 anos na zona rural de Gurinhatã. A vítima havia sido vista em uma fazenda na região da Jacuba, também na zona rural de Gurinhatã.

No último domingo (29/1), policiais militares registraram boletim de ocorrência noticiando o encontro de uma motocicleta incendiada na área rural do município. Já no dia seguinte foi feito o registro sobre o desaparecimento da vítima desde 27 de janeiro. Ela teria sido vista pela última vez em uma confraternização na residência do suspeito – a casa fica localizada em uma fazenda na região da Jacuba, também na zona rural de Gurinhatã.

Durante os trabalhos policiais na fazenda, os investigadores encontraram sinais de sangue na pá do trator utilizado pelo suspeito. Dessa forma, na quinta-feira (2/2), após solicitação da delegada Juliana Demonte Zanin, a perícia técnica foi acionada e constatou que os vestígios encontrados no equipamento usado pelo suspeito em suas atividades laborais tratava-se de sangue humano.

Em razão desses fatos, acompanhado por advogado, o suspeito apontou o local em que havia enterrado a vítima. Investigadores, perito criminal, funerária e equipe do Corpo de Bombeiros Militar se deslocaram até a fazenda e localizaram o corpo do homem enterrado em uma cova rasa, coberto apenas com um pouco de terra e folhas de coqueiro, no interior de mata fechada, de difícil acesso e circundada por brejos.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil em Ituiutaba para prestar esclarecimento e formalizar a confissão. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e a PCMG representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva em razão do homicídio. O investigado encontra-se no sistema prisional, à disposição da Justiça.