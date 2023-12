22ª edição dos Jogos Estudantis de Capinópolis chega ao fim fortalecendo o compromisso com o esporte

O prefeito Cleidimar Zanotto com os atletas da escola Tancredo Neves

Capinópolis, Minas Gerais. Foi concluída na última sexta-feira (04.Dez.23), a 22ª edição dos Jogos Estudantis de Capinópolis.

A competição reuniu mais de 800 atletas na maior manifestação esportiva do município. Promovido pela Prefeitura Municipal, por intermédio do Departamento de Esportes e da Secretaria de Educação e Cultura, a competição movimenta todas as escolas, motivando os alunos e incentivando o comportamento em equipe.

Futebol de salão, queimada, handebol, peteca, dama e atletismo movimentaram os alunos de 29 de novembro a 1º de dezembro.

Ronei Araújo, coordenador do Departamento de Esportes, destacou o sucesso da competição. “Graças a Deus foi muito bom, correu muito bem. É o maior evento esportivo da nossa cidade. Pode ter certeza que as escolas ganharam muito, o município ganhou muito”, disse o coordenador.

“A prática regular de atividades esportivas entre os jovens não apenas promove uma vida saudável, mas também inspira valores fundamentais como disciplina, trabalho em equipe e resiliência. O esporte não é apenas um meio de desenvolvimento físico, mas uma ferramenta vital para o crescimento e formação de cidadãos comprometidos e bem equilibrados”, disse o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto.

Confira a tabela de atividades (PDF)

Relembre a abertura da 22ª edição dos Jogos Estudantis de Capinópolis:

Fotos: