2ª Cavalgada do Bem em Capinópolis: Avcc-c recebe doação

Integrantes da Avcc-c recebem cheque simbólico no valor de R$17.622 dos organizadores da 2ª Cavalgada do Bem | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. Os organizadores da 2ª Cavalgada do Bem fizeram a doação dos recursos angariados à Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Capinópolis – AVCC-C. A doação ocorreu na tarde da última sexta-feira (03.Nov.23). Veja:

O cheque simbólico, no valor de R$17.622, foi recebido pela Presidente Maria Zélia Cruz, em um ato representativo no Parque de Exposições João de Freitas Barbosa. As equipes da comitiva e da AVCC-C estiveram presentes.

Segundo a diretoria da AVCC-C, os recursos serão utilizados para compra de suplementos alimentares para os pacientes que fazem tratamento de câncer, além de melhorias na Casa de Apoio instalada na cidade de Barretos-SP.

Segundo a diretoria da AVCC-C, os recursos serão utilizados para compra de suplementos alimentares para os pacientes, além de melhorias na Casa de Apoio em Barretos-SP.

A Casa de Apoio em Barretos é um local que acolhe os pacientes de Capinópolis que tratam de câncer no Hospital de Amor, e seus acompanhantes. As instalações da Casa de Apoio permitem que os pacientes descansem, durmam, tomem banho e se alimentem. Também é possível lavar e passar roupas, caso haja necessidade de um período de estadia maior.

A presidente Maria Zélia fez um agradecimento. Ouça:

Luciano Belchior, um dos organizadores, agradeceu aos participantes. Ouça:

A Cavalgada do Bem foi realizada no dia 28 de outubro, e reuniu centenas de amazonas e cavaleiros.

Segundo a diretoria da AVCC-C, os recursos